Muş Gastronomi Günleri kapsamında şefler ve yazarlar Malazgirt'i gezdi

Muş Alparslan Üniversitesi ile Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonunca düzenlenen "Muş Gastronomi Günleri" kapsamında kentte gelen şefler ve gastronomi yazarları Malazgirt ilçesinde tarihi yerleri gezdi.

Etkinlik kapsamında Malazgirt'i ziyaret eden şefler ve gastronomi yazarları, Malazgirt Kalesi, Malazgirt Panoramik Müzesi ve 1071 Malazgirt Zafer Anıtı'nı ziyaret etti.

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Başkanı Bayram Özrek, gazetecilere, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerinin etkileyici olduğunu söyledi.

Yazarlar ise Malazgirt'in eşsiz lezzetlerini keşfetmekten memnuniyet duyduklarını dile getirerek, ilçenin gastronomi turizmi alanındaki potansiyeline vurgu yaptı.

Şef ve yazarlara İlçe Kültür ve Turizm Müdürü Sevil Yaman Acaroğlu ile Meslek ve Yüksekokulu Müdürü Adem Aktaş eşlik etti.