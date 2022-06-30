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Muş Belediyesi Bilgi Evlerinde yaz kursları başladı

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Muş Belediyesi Bilgi Evlerinde yaz kursları başladı

Muş Belediyesi bünyesinde 5 mahallede hizmet veren Bilgi Evlerinde yaz kursları açıldı.

Muş Belediyesi bünyesinde 5 mahallede hizmet veren Bilgi Evlerinde yaz kursları açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilgi Evlerinin yanı sıra Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezinde açılan kurslara kent sakinleri ilgi gösteriyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, Bilgi Evleri'nin amacına uygun şekilde halka hizmet ettiğini söyledi.

Vatandaşların buralarda güzel vakit geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Bir taraftan kadın hemşerilerimizin istifade edebileceği kurslar açarken, diğer taraftan gençlerin geleceğe hazırlanabilecekleri imkanlar oluşturmaya çalışıyoruz. İl Müftülüğümüz işbirliği halinde 5 mahalledeki evlerimizde yaz tatili boyunca Kur'an-ı Kerim kursları veriliyor. Yıl sonuna kadar Saray, Bağlar, Sütlüce, Güzeltepe mahallelerimizdeki gençlik merkezlerinin yapımını da tamamlayarak halkımızın sosyal hayatına katkı sunacak bu tesislerimizin sayılarını artıracağız."

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

Bilgi Evleri Feyat Asya Asya Muş Güncel Haberler

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