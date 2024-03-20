Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Yaşlılara Saygı Haftası'nda mesaj yayımladı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, yaşlı ve büyüklerin tecrübesiyle iyi bir gelecek kurulabileceğini belirtti.

Yaşlılığın kaçınılmaz bir gerçek olduğunu ifade eden Asya, şunları aktardı:

"Herkesin yaşlılarına ve büyüklerine sahip çıkması gerekiyor. Yaşlıları yük olmanın aksine yol gösterici olarak gören bir kültüre sahibiz. Manevi değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan büyüklerimiz sosyal hayatımızın temel taşlarıdır. Dolayısıyla hayatın her alanında büyüklerimize gereken değeri vermeliyiz. Toplumumuzun geleneğinde bu vardır. Bizler de yaşlı vatandaşlarımızın hayat standartlarının yükseltilmesi için yoğun bir çaba içindeyiz."

Büyüklere hizmeti ibadet kabul eden bir medeniyetin temsilcileri olduklarını aktaran Asya, "Tecrübelerinden, birikimlerinden istifade ettiğimiz, kendilerini kıymetli bir bilgi hazinesi olarak kabul ettiğimiz değerli büyüklerimize gösterdiğimiz hürmet, toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır. Bizler, ancak, yaşlılarımızın ve büyüklerimizin tecrübeleri ışığında geleceğimizi kurabiliriz. Toplumsal ve insani duyarlılık, yardımlaşma ve dayanışma duygularıyla yaşlılarımıza sahip çıkmak, sorunlarına çözüm üretmek, toplumumuzun birbirine kenetlenmesini sağlamak bizleri millet olarak gelecekte daha da güçlü kılacaktır. Gençlik yıllarını bizlere daha iyi bir gelecek sağlamak için geçiren tüm büyüklerimin haftasını kutlar, kendilerine sağlıklı ve mutlu yıllar dilerim." ifadelerini kullandı.