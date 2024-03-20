Üye Girişi
Haberler

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Yaşlılara Saygı Haftası'nda mesaj yayımladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, yaşlı ve büyüklerin tecrübesiyle iyi bir gelecek kurulabileceğini belirtti.

Yaşlılığın kaçınılmaz bir gerçek olduğunu ifade eden Asya, şunları aktardı:

"Herkesin yaşlılarına ve büyüklerine sahip çıkması gerekiyor. Yaşlıları yük olmanın aksine yol gösterici olarak gören bir kültüre sahibiz. Manevi değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan büyüklerimiz sosyal hayatımızın temel taşlarıdır. Dolayısıyla hayatın her alanında büyüklerimize gereken değeri vermeliyiz. Toplumumuzun geleneğinde bu vardır. Bizler de yaşlı vatandaşlarımızın hayat standartlarının yükseltilmesi için yoğun bir çaba içindeyiz."

Büyüklere hizmeti ibadet kabul eden bir medeniyetin temsilcileri olduklarını aktaran Asya, "Tecrübelerinden, birikimlerinden istifade ettiğimiz, kendilerini kıymetli bir bilgi hazinesi olarak kabul ettiğimiz değerli büyüklerimize gösterdiğimiz hürmet, toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır. Bizler, ancak, yaşlılarımızın ve büyüklerimizin tecrübeleri ışığında geleceğimizi kurabiliriz. Toplumsal ve insani duyarlılık, yardımlaşma ve dayanışma duygularıyla yaşlılarımıza sahip çıkmak, sorunlarına çözüm üretmek, toplumumuzun birbirine kenetlenmesini sağlamak bizleri millet olarak gelecekte daha da güçlü kılacaktır. Gençlik yıllarını bizlere daha iyi bir gelecek sağlamak için geçiren tüm büyüklerimin haftasını kutlar, kendilerine sağlıklı ve mutlu yıllar dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Feyat Asya Belediye Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 20 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor kim kazandı? 20 Mart Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 20 Mart Çarşamba TV8 Survivor HD izleme linki! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 153. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! Bir Sevdadır canlı izle! TRT 1 Bir Sevdadır. 7. bölüm canlı yayın izleme linki Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 20 Mart 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title