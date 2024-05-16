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Muş Alparslan Üniversitesi'nde Filistin Günleri Programı Devam Ediyor

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Muş Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Filistin Günleri' programı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını ele alıyor. Programda, İsrail'in saldırılarının bir katliama dönüştüğü vurgulanıyor ve Gazze'nin yaşadığı zorluklar anlatılıyor.

Muş Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Filistin Günleri" programı devam ediyor.

Kampüs alanındaki 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde oturumlarla devam eden programda, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının her yönüyle ele alınıyor.

Programa katılan Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kıran, İsrail'in saldırılarının bir katliama dönüştüğünü söyledi.

Gazellilerin çok zor ve sıkıntılı bir süreç yaşadığını ifade eden Kıran, "Muş'un dörtte biri kadar bir alanda yaklaşık 3 milyon insan yaşıyor. Bu insanlar hayatlarını idame ettirmeleri için bile günde yaklaşık 2 bin 500 tır yardım girmesi gerekiyor. Savaş başladıktan bu yana yardımlar kesildi. Çok sınırlı bir hale geldi. İnsanların önemli bir kesimi açlık, kıtlık, yokluk sınırında yaşıyor. Gazze'nin halen kara, hava ve deniz bağlantısı İsrail'in kontrolünde ve denetiminde olduğu için uluslararası bir yardım ulaşamıyor." diye konuştu.

Öğretim görevlisi Dr. İzzet Gülaçar ise hedeflerinin 7 Ekim'den bu yana yaşanan soykırıma dikkati çekmek olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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