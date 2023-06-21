Muratpaşa Belediyesi Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ermenek Mahallesi'nde kurulan kurban kesim ve satış yerinde incelemede bulunarak ilçe sakinlerinin huzurlu bir bayram geçirmesi için hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Belediye, Ermenek Mahallesi'nde kurban satış ve kesim yeri kurarken diğer mahallelerde de kesim alanları oluşturdu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, Ermenek Mahallesi'nde kurulan kurban kesim ve satış yerinde incelemede bulundu. Başkan Uysal, ilçe sakinlerinin huzurlu bir bayram geçirmesi için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi, 28 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı için hazırlıkları tamamladı. Ermenek Mahallesi'nde kurban satış ve kesim yeri kurulurken Konuksever, Sedir ve Bayındır mahalleleri pazar yerlerinde de kesim alanları oluşturuldu. Çağlayan Mahallesi kapalı pazar yerinde büyükbaş, Yenigün Mahallesi kapalı pazarında ise küçükbaş kurbanlıkların kesileceği bildirildi.

Randevular Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden verilirken Başkan Uysal da Ermenek Mahallesi'ndeki kesim ve satış alanında incelemede bulundu. Uysal, yalnızca Ermenek'te 60 kurbanlığın aynı anda kesilebileceğini belirterek, "Bir Kurban Bayramı'na daha hep birlikte ulaştık. Kesim yerlerimiz hazır. Komşularımızın kurbanlıkların satın alabileceği Ermenek'e de kurbanlıklar geldi. İnşallah huzurlu bir bayramı hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Ermenek Mahallesi kurban kesim ve satış yerinde görevli veteriner hekim Umut Uçar ise kurbanlıklarını sağlık kontrolleri yapılarak kabul edildiğini söyledi. Kurbanlıkların satış yerinde bulunduğu süre içinde de kontrollerin devam ettiğini belirten Uçar, "Komşularımız güvenle gelip kurbanlıklarını alabilir" diye konuştu.