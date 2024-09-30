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Murat Alparslan'dan Kadın Kooperatifine Ziyaret

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AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Taşova ilçesinde Hünerli Eller Kadın Kooperatifini ziyaret etti. Kooperatifin başarılarından ve kadın girişimcilerin katkılarından bahseden Alparslan, destek vereceklerini belirtti.

Ak Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Taşova ilçesinde bulunan, Hünerli Eller Kadın Kooperatifini ziyaret etti.

Kooperatif Başkanı Özlem Genç'ten kooperatif hakkında bilgiler alan Alparslan, üretici kadınlarla bir süre sohbet etti.

Ak Parti'nin, kadınların siyasette, ticarette, ekonomide, üretimde, istihdamda ve her alanda ülkenin kalkınmasında katkı sağlamasını isteyen bir siyasi parti olduğunu ifade eden Alparslan, şunları kaydetti:

"Taşova ilçemizde çok güzel ve başarılı kadın girişimcilerimizin olması bizleri memnun etmiştir. Hem yörenin geleneksel ürünlerini, hem de tarım ürünlerini ticari olarak daha da kıymetlendirerek insanlarımızın sofralarına sunarak çok samimi bir gayret içerisindeler. Yaklaşık 10-15 kadın girişimcimizin el birliği yaptığı kooperatifte, sadece bunu Amasya markası değil belki bir Türkiye markası olması konusunda da bir vizyon ortaya koydular. Biz de elimizden geldiği kadar bu vizyonlarına katkı sağlayacak her türlü desteği ortaya koyacağız."

Ziyarette Alparslan'a, AK Parti Taşova İlçe Başkanı Gökhan Aykan ve ilçe yönetimi eşlik etti.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel

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