Muhtarın Ateş Ettiği Yorgun Mermiyle Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti

BURSA'da 8 yaşındaki kızıyla yolda yürürken yorgun merminin isabet etmesiyle yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybeden Zekiye Demiralay'ın (47) ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Tutuklu sanık muhtar Ali Özkan (61) hakkında, kamu görevi olduğuna dikkat çekilerek, 'Ne olursa olsun' düşüncesiyle ruhsatlı tabancası 15 kez havaya ateş edip, ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 'olası kasıtla öldürme' ve 'korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda ateş etme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 22 Nisan'da Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Erguvan Sokak'ta meydana geldi. Zekiye Demiralay, kızıyla birlikte yaya olarak bayram ziyaretinden evine dönerken bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Demiralay'ın omzuna mermi isabet ettiği ve iç organlarına zarar verdiği tespit edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Demiralay, olaydan 11 gün sonra, 3 Mayıs'ta yaşam mücadelesini kaybetti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma 3 ayda tamamlanırken, Cumhuriyet savcısı, iddianamesinde, şüphelinin ruhsatlı silah sahibi ve muhtar olmasına dikkat çekti. İddianamede, şüphelinin, icra ettiği kamu görevi vasfı dikkate alındığında, gerçekleştirmiş olduğu düğün organizasyonunda tabanca ile havaya ateş etme eyleminin sonuçlarını öngördüğü ve kabullendiği, buna rağmen, 'Ne olursa olsun' düşüncesiyle ruhsatlı tabancası ile yaklaşık 15 kez havaya ateş edip, maktul Zekiye Demiralay'ın ölümüne neden olduğu belirtilerek, 'olası kasıtla öldürme' ve 'korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda ateş etme' suçlarından müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame, Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, Ali Özkan ekim ayında hakim karşısına çıkacak.