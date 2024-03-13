Üye Girişi
Haberler

Muharrem İnce Gölbaşı'nda Esnaf Ziyareti Yaptı

Güncelleme:

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Gölbaşı'nda esnaf ziyareti yaparak belediye başkan adaylarına destek istedi. İnce, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burak Hasar ve Gölbaşı Belediye Başkan adayı Hüseyin Sarıaslan'la seçim çalışmaları yürüttü.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Gölbaşı'nda esnaf ziyareti yaptı, belediye başkan adaylarına destek istedi.

İnce, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burak Hasar ve Gölbaşı Belediye Başkan adayı Hüseyin Sarıaslan'la Gölbaşı'nda seçim çalışmaları yürüttü. İnce'yi ilçeye gelişinde partililer karşıladı. İlk olarak pazar yerini gezen İnce, hem pazarcılarla hem müşterilerle sohbet etti.

Daha sonra ilçe merkezindeki caddelerde dolaşan İnce, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, adaylarına oy istedi.

Kaynak: AA / Güncel

Memleket Partisi Muharrem İnce Ankara Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Nuri Güler kimdir? AK Parti Aydın- Köşk Belediye Başkan adayı Nuri Güler kaç yaşında, nereli? Mehmet Sait Kılıç kimdir? MHP Gaziantep Oğuzeli Belediye Başkan Adayı Mehmet Sait Kılıç kaç yaşında, nereli? Ufuk Altıntaş kimdir? AK Parti Aydın- Bozdoğan Belediye Başkan adayı Ufuk Altıntaş kaç yaşında, nereli? Bülent Tiryaki kimdir? MHP Gaziantep Karkamış Belediye Başkan Adayı Bülent Tiryaki kaç yaşında, nereli? Diğdar Daşkın kimdir? Memleket Partisi Balıkesir Altıeylül Belediye Başkan Adayı Diğdar Daşkın kaç yaşında, nereli? Mehmet Özdemir kimdir? MHP Gaziantep Araban Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir kaç yaşında, nereli? Mehmet Erol kimdir? AK Parti Aydın- Buharkent Belediye Başkan adayı Mehmet Erol kaç yaşında, nereli? Erhan Erden kimdir? MHP Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Erhan Erden kaç yaşında, nereli? Halil Sami Barış kimdir? MHP Eskişehir Mihalıççık Belediye Başkan Adayı Halil Sami Barış kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van İpekyolu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van İpekyolu adayı Cevdet Altındağ kimdir? Kaan Diriöz kimdir? Memleket Partisi Aydın Söke Belediye Başkan Adayı Kaan Diriöz kaç yaşında, nereli? Ali Çetinkaya kimdir? Memleket Partisi Aydın Nazilli Belediye Başkan Adayı Ali Çetinkaya kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Gürpınar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Gürpınar adayı Mehmet Tahir Ertaş kimdir? Dilek Bektaş kimdir? Memleket Partisi Aydın Kuşadası Belediye Başkan Adayı Dilek Bektaş kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Gevaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Gevaş adayı Ruknettin Hakan kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title