Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Gölbaşı'nda esnaf ziyareti yaptı, belediye başkan adaylarına destek istedi.

İnce, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burak Hasar ve Gölbaşı Belediye Başkan adayı Hüseyin Sarıaslan'la Gölbaşı'nda seçim çalışmaları yürüttü. İnce'yi ilçeye gelişinde partililer karşıladı. İlk olarak pazar yerini gezen İnce, hem pazarcılarla hem müşterilerle sohbet etti.

Daha sonra ilçe merkezindeki caddelerde dolaşan İnce, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, adaylarına oy istedi.