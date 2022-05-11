Muharrem İnce: Ben ilkelerim için partimi bıraktım

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye'nin akla, adalete ve ahlaka ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bazıları ilkeleri için partilerini bırakırlar, bazıları ise partileri için ilkelerini bırakırlar. Ben ilkelerim için partimi bıraktım" dedi.

Partisinin il binasının açılışını yapmak ve bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere beraberindeki heyetle birlikte Hatay'a gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gazetecilerle bir araya geldi. Yaptığı basın toplantısında Türkiye'nin akla, adalete ve ahlaka ihtiyacı olduğunu belirten İnce, "Biz demokrasinin peşinden koşan bir partiyiz. Bakın bazıları ilkeleri için partilerini bırakırlar, bazıları partileri için ilkelerini bırakırlar. Ben ilkelerim için partimi bıraktım. Biz, özgüveni yüksek bir partiyiz. Biz tek başımıza seçime gireceğiz. Biz 50+1'i almak için uğraşacağız buna çalışacağız. Bu parti yaşayacak büyüyecek ve gelişecek" dedi.

İnce, basın toplantısının ardından parti binasının açılışını yaptı, daha sonra ise esnafla sohbet ederek, kentteki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. İnce'nin Hatay programına yarın devam edeceği ve ilçe ziyaretleri yapacağı bildirildi.