Muğla'nın Datça ilçesinde 56 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 şüpheli gözaltına alındı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bir motor yatta bulunan 56 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Organizatör oldukları belirlenen 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında motor yatta 56 düzensiz göçmen kurtarıldı, organizatörlük yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki motor yatta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yattaki 56 göçmeni kurtardı.
Göçmenlerin arasında, organizatör olduğu belirlenen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.