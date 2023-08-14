Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik botta 28 düzensiz göçmen yakalandı
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İlçe açıklarında lastik botta bir grup yabancı uyruklunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi. Ekipler, durdurdukları botta 28 düzensiz göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik gemisine alınarak kıyıya getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik botta 28 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe açıklarında lastik botta bir grup yabancı uyruklunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.
Ekipler, durdurdukları botta 28 düzensiz göçmeni yakaladı.
Sahil Güvenlik gemisine alınarak kıyıya getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel