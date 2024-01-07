Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 17 göçmeni kurtardı. Göçmen kaçakçısı olduğu gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.