Muğla haberleri: Bodrum'da Kızılay'dan aşure ve kan bağışı etkinliği Güncel Haberler Muğla bölgesinden gelen habere göre -Aşure dağıtımından öne dua okunması -Dua sonrası aşure dağıtımına başlanması -Aşure alan vatandaşlardan görüntü -Kan bağışı yapan vatandaşlardan görüntü Bodrum'da Kızılay'dan aşure ve kan bağışı etkinliği MUĞLA - Bodrum ilçesinde, Kızılay tarafından aşure ve kan bağışı etkinliği düzenlendi. -Aşure dağıtımından öne dua okunması -Dua sonrası aşure dağıtımına başlanması -Aşure alan vatandaşlardan görüntü -Kan bağışı yapan vatandaşlardan görüntü Bodrum'da Kızılay'dan aşure ve kan bağışı etkinliği MUĞLA - Bodrum ilçesinde, Kızılay tarafından aşure ve kan bağışı etkinliği düzenlendi. Türk Kızılay Bodrum Şubesince, Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen ile arama kurtarma dernekleri üyeleri katıldı. Okunan duanın ardından Kaymakam Bayar ile Milletvekili Demir, katılımcılara aşure ikram etti. Meydandan geçen yüzlerce yerli ve yabancı turist ikramlardan aldı. Etkinlikte vatandaşlar kan bağışında bulundu. Güncel Kaynak: AA / Ali Ballı Kızılay Bodrum Muğla Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Muğla haberleri: Bodrum'da Kızılay'dan aşure ve kan bağışı etkinliği - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.