Muğla haber! Bodrum'da otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı
Muğla gelişmesine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde, park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Göltürkbükü Mahallesi'nde park halindeki 38 ZK 941 plakalı otomobilden dumanların yükseldiğini görenler, yetkililerden yardım istedi.
Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, elektrik aksamından çıktığı belirlenen otomobildeki yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, araçta hasar oluştu.