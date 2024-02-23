Muğla'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yatağan'da G.Ö, M.O. ve S.O'nun evlerinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

İkametlerinde yapılan aramalarda 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda 9 sütun, 2 sütun başlığı, 5 sütun parçası ve 4 yalak ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

El konulan eserler, Muğla Müze Müdürlüğüne teslim edildi.