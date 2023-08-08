Muğla'da Orman Yangını Çıktı
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Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
MUĞLA'nın Ula ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Ula'nın Gölet mevkinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 12.00 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel