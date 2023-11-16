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Muğla'da mermer kazasında hayatını kaybeden işçiyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir mermer fabrikasında çalışan işçinin mermerin altında kalarak hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer zanlılar ise serbest bırakıldı.