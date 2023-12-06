Muğla'da camiye zarar veren aparatlar söküldü
Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan Dalyan Merkez Camisi'nde, güvercinlerin konmasını engellemek için döşenen sivri aparatlar, vatandaşların şikayeti üzerine söküldü. Cami çevresinde kuşların zarar görmeyeceği şekilde çalışmalar yapılacak.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir caminin çeşitli yerlerine güvercinlerin konmasını engellemek için döşenen uçları sivri aparatlar söküldü.
Mahalledeki vatandaşlardan gelen şikayet üzerine Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, ilçe müftülüğüne, 200 yıllık Dalyan Merkez Camisi'ndeki aparatların sökülmesi talimatını verdi.
Camiye gelen müftülük görevlileri, avlu demirlerine, pencere kenarlarına ve minaredeki şerefe etrafına konulan uçları sivri aparatları söktü.
Kaymakam Aktaş, gazetecilere, cami çevresinde kuşların zarar görmeyeceği, vatandaşların da etkilenmeyeceği şekilde çalışma yapacaklarını söyledi.