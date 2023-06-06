Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça'nın Betçe Bölgesine Yeni İçme Suyu Hattı Yaptı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Datça'nın Betçe bölgesine yeni hat yaparak içme suyu sorununu tamamen ortadan kaldıracaklarının sözünü vermişti. Bu kapsamda hayata geçirilen proje ile bölgeye 25 kilometrelik içme suyu hattı yapılırken; Mesudiye, Sındı, Yaka ve Yazı mahallelerine Çarşamba gününden itibaren kesintisiz olarak su verilmeye başlanacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Datça'nın Betçe bölgesine yeni hat yaparak içme suyu sorununu tamamen ortadan kaldıracaklarının sözünü vermişti. Bu kapsamda hayata geçirilen proje ile bölgeye 25 kilometrelik içme suyu hattı yapılırken; Mesudiye, Sındı, Yaka ve Yazı mahallelerine Çarşamba gününden itibaren kesintisiz olarak su verilmeye başlanacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Datçalı vatandaşlarla bir araya gelerek Betçe bölgesine uzun yılar hizmet verecek yeni içme suyu hattı yapacaklarının sözünü vermişti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün geçen yılın sonlarında Datça'ya söz vermiş olduğu içme suyu projesi tamamlandı.

GÜNDE İKİ BİN TON EK İÇME SUYU VERİLECEK

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü Datça'nın Betçe Bölgesinde başlattığı 25 kilometrelik içme suyu hattını tamamladı. 45 milyon liralık yatırımla Mesudiye, Sındı, Yaka ve Yazı Mahallelerine Çarşamba gününden itibaren su verilmeye başlanacak. Böylelikle Datça'ya günlük 2 bin 165 ton içme suyu temin edilmiş oldu.

HIZIRŞAH'TA KAMULAŞTIRMA YAPILDI

Datça'nın Betçe Bölgesinde yapılan 25 kilometrelik içme suyu hattı yapımında Hazırşah yolunda 200 metrelik alan özel mülkiyete ait olduğundan taşınmaz sahibinin itirazı nedeniyle içme suyu imalatı yapılamamıştı. Kamulaştırma kanunun 27'nci maddesine göre 'acele kamulaştırma' gerçekleştirildi. Kamulaştırma işlemlerinin ardından içme suyu hattı imalatı tamamlandı. Gerekli bağlantıların yapılmasıyla birlikte hattın Çarşamba günü hizmete alınarak vatandaşlara kesintisiz olarak su sağlayacağı belirtildi.