Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün: "Artık Normal Bir Rejimin Kurularak; Baskıdan Uzak, Demokratik Bir Ortamda Yaşamak İstekleri Var" - Haberler

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Halkta büyük bir, 'yeter artık' denebilecek bir duygu yükü var. Bir an önce bu işin bitmesini, artık normal bir rejimin kurularak, baskıdan uzak, demokratik bir ortamda yaşamak istekleri var" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Türkiye'deki tüm CHP'li belediye başkanları, Van'da bir araya geldi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Gürün, şunları söyledi:

"CHP'nin Van'a, belediye başkanları ile birlikte gelerek; halkla bütünleşmesi, 'derdiniz ne, ne düşünüyorsunuz' sorularımız onlarda çok büyük bir memnuniyet getirdi. Halkta büyük bir, 'yeter artık' denebilecek bir duygu yükü var. Bir an önce bu işin bitmesini, artık normal bir rejimin kurularak, baskıdan uzak, demokratik bir ortamda yaşamak istekleri var.

Demokrasinin olmadığı yerde ekonominin de ne kadar bozulduğunu ve her sektörün büyük problem yaşadığını; Türkiye'de genel yaşanan problemden, biraz daha katlanarak burada bu olayın yaşandığını fark ediyorlar.

CHP ve Millet İttifakı'nın bu sorunu çözmek üzere seçimlerde iktidar olabileceğini kuvvetli bir şekilde hissediyor ve düşünüyor. Oyunu nereye vereceği konusunda çok net olmamakla birlikte, nereye vermeyeceği konusunda netleşmiş durumdalar. Bu çok önemli.

"ISRARLA BİZİM NE DEDİĞİMİZİ NE DÜŞÜNDÜĞÜMÜZÜ ÖĞRENMEK İSTİYORLAR"

Bizden, projelerimizi dinlemek istiyorlar. 'Benim sorunum bu, çözüm öneriniz nedir?' Biz, onlardan almaya çalıştık. Buradaki esas amacımız oydu. Siz ne düşünüyorsunuz, sorunlarla ilgili nasıl bir öneriniz var, ne yaparsak sizin bu sorununuzun giderileceğini düşünüyorsunuz… Onları, onları söylerken, ısrarla bizim ne dediğimizi ne düşündüğümüzü öğrenmek istiyorlar.

"CHP, HER TÜRLÜ HAZIRLIĞINI YAPTI"

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki bütün yönetimi; hangi konularda ne yapmamız gerektiği konusunda her türlü hazırlığını yaptı. Ama bunun seçim propagandası ile birlikte olması lazım. Yani seçimin tarihinin belirlenmesi, adayların ortaya çıkması lazım. Bu zemin hazır.

"ÖFKE VAR, ACELESİ VAR ÜLKENİN"

Bizim tespit ettiğimiz problemler, bizim önerilerimizle gerçekten rahatlayacak. Çok daha huzurlu, ekonomik olarak çok daha iyi bir pozisyonda, geleceğe da umutla bakan bir Türkiye yaratılacağı konusunda bir umutları var. Öfke var, acelesi var ülkenin. Bunların hepsini ben olumlu evirebilirsek, Türkiye'nin geleceğinin çok daha iyi olacağını biliyorum. Buradaki itibar, bizimle konuşma istekleri, geçmiş yıllara baktığınızda, burada yaşanan bazı olaylar var.

Bizim giremediğimiz yerler vardı. Herkes, 'niye geç kaldınız, niye daha önce gelmediniz', diye eleştiri yapıyor. Memnuniyetini eleştirerek göstermeye çalışıyor. Kuruluşların hepsi, kendilerine göre umudu var, önerisi var.

İran kapısının özellikle açılmasını istiyorlar. Bunu çok daha önceden de dile getiriyorlardı. Genel Başkanımız da bu konuda fikirlerini söylemişti. Bu gezilerin önemi: Tanıdıkları, tanımadıkları ama bildikleri kentlerin belediye başkanlarının kendi ayaklarına gelerek, 'nedir probleminiz' diye sorduğunda, onun bile tek başına çok önemli bir artı değer getirdiğini görüyorum.

"BU HAVA BÜTÜN TÜRKİYE'DE VAR"

Bu hava, bütün Türkiye'de var. Önümüzdeki toplantımızı, Karadeniz bölgesinde yapacağız. Yine Karadeniz'deki vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Seçim tarihi belli olduğunda, adayımız da belli olduğunda; artık biz seçime hazır, vatandaşın da bize olan iltifatı ile iktidara geleceğimize inanıyorum."

ANKA / Güncel