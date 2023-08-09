Muammer Çoban, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2023 yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ile Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Muammer Çoban göreve başladı. Çoban, Cizre Adliyesi'ndeki görevine başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2023 yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ile Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Muammer Çoban göreve başladı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Günay'ın İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne atanması ile boşalan Başsavcılık makamına Bursa Orhangazi Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban atandı. Çoban, Cizre Adliyesi'ndeki görevine başladı.

Cizre'de görev yapacak olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Çoban, "İlçemizdeki görevimizin gereğini yapmak için bütün mesai arkadaşlarımla birlikte yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Misafirperverliğiyle bilinen kadim şehir Cizre'ye ve Cizre halkına hizmet etmek benim için büyük bir gururdur" dedi. - ŞIRNAK