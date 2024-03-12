MSB, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde sınır güvenliği toplantısı düzenledi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısının yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen harekatların Irak güvenlik birimleri ile yakın koordinasyon içerisinde gerçekleştiği belirtildi.

Bu kapsamda 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyetin, Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı düzenlediği ifade edildi.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinin sınırları içerisinde yapılan toplantıda, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken, Irak vatandaşlarının güvenliğini artırmaya yönelik tedbirlerin de görüşüldüğü kaydedildi.