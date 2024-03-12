MSB, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde sınır güvenliği toplantısı düzenledi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısının yapıldığını bildirdi. Toplantıda, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alındı ve Irak vatandaşlarının güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler görüşüldü.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısının yapıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen harekatların Irak güvenlik birimleri ile yakın koordinasyon içerisinde gerçekleştiği belirtildi.
Bu kapsamda 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyetin, Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı düzenlediği ifade edildi.
Pençe-Kilit Harekat bölgesinin sınırları içerisinde yapılan toplantıda, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken, Irak vatandaşlarının güvenliğini artırmaya yönelik tedbirlerin de görüşüldüğü kaydedildi.