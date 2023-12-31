MSB, Mehmetçiklerin yeni yıl mesajlarını paylaştı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yurt içinde ve sınır ötesinde yılbaşında görev yapan Mehmetçiğin yeni yıl mesajlarını paylaştı.

MSB, yeni yıla Türkiye ve sınır ötesinde giren Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yeni yıl mesajının yer aldığı videolu mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı personelin yeni yıl mesajlarının yer aldığı videonun açıklamasında, "2024'e görevinin başında pek çok farklı coğrafyada giren Kahraman Mehmeçiklerimiz ile fedakar personelimizden Türkiyemize yeni yıl mesajları var" denildi.