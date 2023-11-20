MSB: 1 asker şehit oldu, 5 terörist etkisiz hale getirildi (2)

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Piyade Üsteğmen Abdullah Köse için taziye mesajı yayımladı. Bakan Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, 20 Kasım 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.