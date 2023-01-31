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MOTOSİKLETİ YÜZÜSTÜ YATARAK KULLANAN SÜRÜCÜYE 5 BİN 451 LİRA CEZA

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MUĞLA'da, motosikletini kasksız ve yüzüstü yatarak kullanan ve sosyal medyada bu anlardan görüntüleri paylaşılan S.B.'ye (16), 5 bin 451 lira ceza kesildi.

MUĞLA'da, motosikletini kasksız ve yüzüstü yatarak kullanan ve sosyal medyada bu anlardan görüntüleri paylaşılan S.B.'ye (16), 5 bin 451 lira ceza kesildi.

Fethiye ilçesi Karaçulha çevre yolunda giden kasksız sürücü S.B., bir anda motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti bu şekilde kullanan ve zaman zaman hızını 100 kilometreye kadar çıkaran sürücü, hem kendi hem de trafiktekilerin can güvenliğini tehlikeye attı. Diğer sürücüler tarafından araç kamerasıyla görüntülenen tehlikeli yolculuk, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. İlçe merkezinde polis ekiplerince durdurulan motosiklet sürücüsü S.B.'ye 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'kurallara uymama' ve 'kask takmama' suçlarından toplam 5 bin 451 lira ceza kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karaçulha Hisarcık Fethiye Güncel Haberler

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