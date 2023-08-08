Manisa'nın Soma ilçesinde park halindeki otomobilin sürücüsünün kontrolsüz açtığı kapı, seyir halindeki motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan sürücü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosiklet sürücüsü aracın açılan kapısına böyle çarptı

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde park halindeki otomobilin sürücüsünün kontrolsüz açtığı kapı, seyir halindeki motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Soma ilçesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol kenarında park halinde bekleyen otomobilin sürücüsü, bir anlık dalgınlıkla aracının kapısını kontrolsüz bir şekilde açtı. Bu sırada arkadan motosikletle gelen bir sürücü açılan kapıya çarparak yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla Soma Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.