Moskova'da Ramazan Ayının İlk Teravih Namazı Eda Edildi
Başkent Moskova'daki Müslümanlar ramazan ayının başlamasıyla birlikte camileri doldurarak teravih namazını kıldı. Namazın ardından tüm İslam alemi için dualar edildi. Diğer bölgelerde de teravih namazları kılındı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.
Başkent Moskova'daki Müslümanlar başta Moskova Merkez Camisi ve diğer camileri ramazan ayının başlaması nedeniyle doldurdu. Camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.
Namazın ardından tüm İslam alemi için dualar edildi.
Rusya Federasyonu'na bağlı diğer bölgelerde Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı şehirlerde de teravih namazları kılındı.