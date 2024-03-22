Moskova'da Konser Salonuna Silahlı Saldırı: 40 Ölü, 100'den Fazla Yaralı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Crocus City Hall isimli konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 40 kişi öldü, 100'den fazla kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

Rusya Federasyonu'nun resmi ajansı TASS'ın haberine göre; Moskova'daki Crocus City Hall isimli konser salonuna kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Haberde, saldırganların otomatik silah kullandığı bildirildi. Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden edinilen ilk verilere göre saldırıda 40 kişi hayatını kaybetti. 100'den fazla kişi ise yaralandı.