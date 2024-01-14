Üye Girişi
Haberler

MİT, Suriye'de PKK/YPG'ye ait 23 hedefi imha etti

Güncelleme:
Abone Ol

MİT, Suriye'de PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti. Operasyonlar planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam edecek.

MİT Başkanlığı, Suriye'de, terör örgütü PKK/ Ypg'ye ait terör amaçlı kullanılan aralarında kritik altyapı tesisi, kontrol noktası, sözde askeri nokta bulunan 23 hedefi imha etti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Irak'ta güvenlik güçlerine yönelik saldırının ardından, Suriye'de terör örgütü PKK/ Ypg kontrolündeki sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, cephane gibi stratejik hedeflerin yanı sıra örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten kişileri hedef aldı.

MİT'in operasyonuyla, Suriye'de, terör örgütü PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 sözde askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve bir tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplam 23 hedef imha edildi.

Operasyonların, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Millî İstihbarat Teşkilatı Suriye YPG PKK Suriye Güvenlik Terör Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Manchester United - Tottenham maçı CANLI izle! Manchester United - Tottenham maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI izle! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Ahmet Türk siyaseti bıraktı mı, adaylıktan neden çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Afrika Kupası nerede oynanacak? Afrika Uluslar Kupası hangi ülkede, şehirde oynanacak? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Everton - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Everton - Aston Villa maçı nereden izlenir? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! E okul çöktü mü SON DAKİKA! E okula neden girilmiyor? 14 Ocak E okul neden açılmıyor, kapandı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title