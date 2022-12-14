Mısır'ın Güneyinde Antik Altın Takılar Ortaya Çıkartıldı

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, bir Mısır-İngiliz arkeoloji ekibinin başkent Kahire'nin güneyinde bir altın takı koleksiyonu keşfettiğini duyurdu.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, bir Mısır-İngiliz arkeoloji ekibinin başkent Kahire'nin güneyinde bir altın takı koleksiyonu keşfettiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, "Amarna antik kentinde yapılan keşif, biri eski Mısır'ın eğlence tanrısı Bes'in tasviri ile süslenmiş üç altın yüzükten oluşuyordu, ikincisinde ise hiyerogliflerle 'İki ülkenin hanımı' anlamına gelen bir ibare yazılıydı" denildi.

Ortak ekibin Amarna'da 2010 yılından beri, MÖ 1353-1336 yılları arasında Kral Akhenaten döneminde Mısır'ın başkenti olan antik kentin sosyoekonomik koşulları, yiyecek türleri ve yaygın hastalıklarını incelemek için çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Amarna, Akhenaten döneminde gömülen üst düzey devlet yetkilileri ve rahipler için dini yazıtların bulunduğu doğusundaki dağda yer alan kayalara oyulmuş 25 mezarlığa ve şehrin 15 km doğusundaki başka bir kraliyet mezarlığına ev sahipliği yapıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor.(XHTV)