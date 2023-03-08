Mısır'daki Tren Kazasında En Az İki Kişi Hayatını Kaybetti
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KALYUBİYYE, 8 Mart 2023 (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'nin yaklaşık 23 kilometre kuzeyindeki Kalyubiyye Valiliğine bağlı Kalyub kentinde Salı günü bir trenin raydan çıkması sonucu en az 2 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.
KALYUBİYYE, 8 Mart 2023 (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'nin yaklaşık 23 kilometre kuzeyindeki Kalyubiyye Valiliğine bağlı Kalyub kentinde Salı günü bir trenin raydan çıkması sonucu en az 2 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.
Kaynak: Xinhua / Güncel