Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK birliklerini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla TSK birliklerini ziyaret ederek Mehmetçik ile bayramlaştı. Güler, terörle mücadele ve hudut güvenliği konularında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın dünyanın önde gelen deniz güçlerinden biri olduğunu belirtti. Bakan Güler, geceyi sınırın sıfır noktasında Mehmetçik ile geçireceği öğrenildi.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Tsk komuta kademesi ile hava ve deniz birliklerinde bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirdikten sonra kara unsurlarıyla bayramlaşmak üzere sınırın sıfır noktasına gitti. Güler ve komuta kademesinin geceyi burada Mehmetçikle geçireceği öğrenildi.

Bakan Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Kurban Bayramı dolayısıyla birlikleri ziyaret ederek, Mehmetçik ile bayramlaşıyor.

Bakan Güler'in beraberindeki TSK komuta kademesi ile hava ve deniz birliklerindeki bayramlaşmasının ardından sınır hattına hareket ettiği, geceyi sıfır noktasında Mehmetçik ile geçirmeyi planladığı öğrenildi.