Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ile Ankara'da bir araya geldi. Bakan Güler, resmi davetlisi olan Tagarev'i bakanlıkta resmi törenle karşıladı. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ile bir araya geldi.
Bakan Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Bakan Tagarev'i bakanlıkta resmi törenle karşıladı.
İki ülke marşlarının çalınmasının ardından Tagarev, onur kıtasını selamladı.
Bakanlar törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.