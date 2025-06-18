Milli Eğitim Bakanı Tekin, 'dönem sonu faaliyet haftası' etkinliğine katıldı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Keçiören Şehit Mustafa Ünal Ortaokulu'ndaki "dönem sonu faaliyet haftası" etkinliğine katıldı.

Tekin, okul ziyaretleri kapsamında Keçiören Şehit Mustafa Ünal Ortaokulu'nda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Karne öncesi son haftada gerçekleştirilen "dönem sonu faaliyet haftası" kapsamındaki etkinlikleri izleyen Tekin, öğrencilerle sohbet etti, mendil kapmaca ve halat çekme oyunlarına katıldı.

Daha sonra öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelen Tekin, eğitim öğretim yılında fedakarca çalışan öğretmenlere teşekkür etti.

Yusuf Tekin, gelecek hafta dönem değerlendirmesi yapacakları toplantıya, öğretmenlerin kendi okullarında ya da istedikleri illerdeki okullarda katılabileceğini söyledi.

Bakan Tekin, tüm öğrenci ve öğretmenlere sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaz tatili dileyerek, "İnşallah dünya barışı da bizi bugünlerde hiç mutlu etmeyen bu tablodan sıyrılır. Dünyada tekrar barışın, insan haklarının, hukukun ve hürriyetin egemen olduğu anı hep beraber yaşarız." dedi.

Öğrencilerin karne öncesi son haftayı daha aktif geçirebilmesi için dönem sonu faaliyet haftasını hayata geçirdiklerini belirten Tekin, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki yaklaşık 75 bin okulda bu hafta çocuklarımız, yıl boyunca eğitim öğretim süreçlerinden elde ettikleri kazanımları beceriye dönüştürebilecekleri ve bu süreci eğlenceli bir finalle noktalayabilecekleri etkinlik haftasını yaşıyor. Münazara ve bilgi yarışmalarından sportif müsabakalara, geleneksel oyunlardan robotik kodlama ve yazılım alanında yapılan çalışmalara kadar hem eğlenceli hem de akademik içerikli etkinliklerde çocuklarımız, bir yıl boyunca ortaya koydukları emekleri öğretmenleriyle birlikte sergiliyor. Biz de bu süreci keyifle izliyoruz. Gittiğimiz her yerde öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

"Daha sağlıklı nesiller yetiştirmek için adım attık"

Tekin, göreve başladıkları andan itibaren geleneksel oyunlara verdikleri önemi vurgulayarak, çocuklarda hareketsizlikten kaynaklanan sağlık problemleri ile boş vakitlerini cep telefonlarında ve sosyal mecralarda geçirmelerinden doğan sorunları çözmeye yönelik bir dizi etkinlik başlattıklarını dile getirdi.

Tüm modern devletlerde geleneksel oyunların, kültür ve medeniyetin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir araç olarak görüldüğünü aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Biz bütün bu parametreleri bir araya toplayarak Temmuz 2023'teki genelgemizle bir hususu ifade ettik. Dedik ki 'okul bahçelerimizi bu anlamda yeniden şenlikli, çocuklarımızın cıvıl cıvıl oyun oynadıkları alanlara dönüştürmemiz lazım'. Bunu yaptığımızda çocuklarımızın gündelik hayatta, gün içerisindeki aktivite oranını arttırmış olacağız. Günlük attığı adım sayısını birkaç kata katlamış olacağız. Bunu hayata geçirebilmemiz için çocuklarımızı tekrar okul bahçelerine çıkarabilmemiz için okul bahçelerinde belli fiziki altyapıları sağlamak gerekir dedik ve imkanı olan okullarımızın hem spor alanlarını hem de bahçelerini tartan pistte geleneksel oyunlarımızın oynanabileceği zeminler haline dönüştürmeye çaba sarf ettik. Buna rağmen çocuklarımız bahçeye çıkmazlarsa diye bir endişeden hareketle, çocuklarımızın okul içerisinde teneffüste vakit geçirmelerini belki engelleyecek, hem de akademik eğitimlerine destek verecek bir adım daha attık ve cep telefonlarının okul içerisinde kullanılmasını yasakladık. Bunların hepsi birbirini tamamlayan hususlar. Bütün bunlarla beraber daha sağlıklı nesiller, daha sağlıklı kuşaklar yetiştirmek için adım attığımızı düşünüyorum."

Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi 20 Haziran'da yapılacak

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin odağında, çocukların eğlenerek ve oynayarak eğitim öğretim süreçlerini tamamladıkları oyun merkezli bir eğitim yaklaşımı olduğunu vurgulayarak, gelenek ve kültürün gelecek kuşaklara aktarılması için çocukların sağlıklı yaşam aktiviteleri yaparken geleneksel oyunları da oynamalarını istediklerini belirtti.

Oyunları kültürün devam ettirilebilmesi için bir enstrüman olarak kabul ettiklerini söyleyen Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu sadece biz kabul etmiyoruz, bütün dünyada modern eğitimin temel kabullerinden biri, çocukların oynayarak eğitim öğretim süreçlerini sürdürmesidir. Binlerce yıldır üzerinde yaşadığımız bu coğrafyada, atalarımızın ve dedelerimizin çocukluklarında oynadığı oyunlar, kültürel birikimi aktarmanın önemli araçlarıdır. Biz de bu oyunları yeniden hayata geçirelim istedik. Geleneksel çocuk oyunlarımızla ilgili bir süreç başlattık ve öncelikle bu oyunların envanterini oluşturduk. Ardından bu oyunları literatüre kaydettik ve elektronik ortamda EBA üzerinden öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizin kullanımına sunduk. Daha sonra, geleneksel çocuk oyunlarının ve oyun temelli öğrenmenin nasıl yürütüleceğine dair 81 ilde öğretmenlerimiz arasından formatörler eğittik. Bugün burada gördüğünüz festival havası, işte bu çalışmaların sonucudur."

Tekin, gelecek eğitim öğretim yılının, eğitimde teknolojik gelişmelerin daha yoğun kullanıldığı bir dönem olmasını istediklerini belirterek, Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi ve Eylem Planı'nı hayata geçirdiklerini anımsattı.

Sınıf ortamlarından Bakanlık Merkez Teşkilatının yönetimine kadar birçok alanda, yapay zeka destekli uygulamaların, öğretmenler ve Bakanlık çalışanları tarafından geliştirilen programlarla kullanılmaya başlanacağını ifade eden Tekin, "20 Haziran Cuma günü, Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nin ikincisini organize ediyoruz. Orada, dünyanın farklı ülkelerinden misafirlerimiz olacak. Hem bakan düzeyinde hem teknoloji şirketleri hem de eğitim bilimiyle ilgilenen akademisyen ve bilim insanları düzeyinde, eğitimde teknolojilerin, yapay zeka ve dijital gelişmelerin nasıl kullanılacağı ya da bu alanda hangi metodolojilerin izleneceği tartışılacak. İnşallah, yeni eğitim öğretim yılının ana odak noktalarından biri de bu olacak." diye konuştu.