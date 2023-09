Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Bireysel tüketiciye sattıkları fiyatın 3 katına okullarda su satan belediyeler vardı"

Bakan Tekin ile Başkan Yıldırım Ümraniye'de Necmettin Öztürk İlkokulu'nun açılışını yaptı

İSTANBUL - Ümraniye'de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılımıyla 28 sınıflı ve 820 öğrenci kapasiteli Necmettin Öztürk İlkokulu'nun açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Bakan Tekin, "Bazı illerde, bu ülkenin, coğrafyanın çocuklarına okul yapacağımızda bize arazi temininde hiç destek olmayan belediyeler var. Tam tersine mevzuyu yargıya taşıyan belediyeler var. Bireysel tüketiciye sattıkları fiyatın 3 katına okullarda su satan belediyeler vardı" dedi.

Ümraniye Belediyesi tarafından Yamanevler Mahallesi'nde yaptırılan, eski belediye başkanlarından Necmettin Öztürk'ün hayırsever ailesinin katkılarıyla tamamlanan Necmettin Öztürk İlkokulu yapılan görkemli törenle eğitim hayatına başladı. 820 öğrenci kapasiteli okulun açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ümraniye İlçe Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, AK Parti İstanbul Milletvekilleri, Hayırsever Öztürk Ailesi ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ben başta Hilal hanıma, annesi Meral hanıma çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık hakikaten çok gayret ettiler. Belediyemizde çalışan bütün arkadaşlarımızla bu 24 sınıf ve 4 anaokulu sınıfından oluşan çok değerli Necmettin Öztürk abimizin adına yakışır bu ilkokulumuzu ilçemize hep beraber Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber kazandırmış olduk. Tabii kolay olmadı. Okul ihtiyacımız bitmiyor şu anda devam eden 2 tane okulumuz var. Yine hayır sahiplerine yaptırıyoruz. Bununla birlikte 4 tane yapmış olduk. Ben teşriflerinden dolayı Sayın bakanımıza teşekkür ediyorum. Burada hep beraber güzel çocuklar vatanına, milletine, dinine sahip Türkiye'mizin aydınlık yarınlarını yönetecek çocuklarımızı Necmettin abiye yakışır bir şekilde yetiştirmiş olacağız. Hocalarımıza da başarılar diliyorum" diye konuştu.

Açılışa katılım sağlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, " Her gittiğim ortamda şunu söylüyorum, Milli Eğitim konusu tek başına bakanlığın, bakanlıkta çalışan kişilerin veya merkezi bütçenin altından kalkabileceği bir yük değil. Maalesef herkes yapılmalı, yapsınlar gibi cümle kuruyorlar. Ama milli eğitim öyle değil, ben yapsınlar diyenlerin yerine hadi beraber yapalım diyenleri gerçekten çok seviyorum. Bunlardan bir tanesi bizi bir araya getiren hayırseverimiz Necmettin beye, Hilal hanıma, Meral hanıma, gerçekten teşekkür ediyorum. Bu vesileyle baş sağlığı dilemek isterim. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet etsin. Çocukların her sabah buraya geldiklerinde dua edecekleri bir esere kavuşturduk. Bizim üzerimize düşen şey öğretmen arkadaşlarımızla beraber bu okula gelecek çocuklara bu ülkeye, devlete, topraklara, coğrafyaya hizmet etmiş herkesi hayırla yad etmeyi öğretmek bizim vazifemiz. Dolayısıyla siz okulu bize teslim ettiniz, biz de öğretmenlerimizle beraber sadece Necmettin beye değil bu ülkeye bu coğrafyaya hizmet etmiş kim varsa onları hayırla yad edecek her daim arkalarından dua edecek bir kuşak yetiştirmek istiyoruz. Biz bu yoldayız, biz bu yolda toplumun bütün kesimlerinden de destek bekliyoruz. Bizler okul inşa etmeye çalışıyoruz, çocuklarımızın eğitim öğretim ile ilgili olarak yaşadıkları ortamları fiziksel açıdan iyileştirmeye çalışıyoruz. Muhtemelen çok defa dinlediniz sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyeti çok yoğun. Ülkelerin demokratik endeksleşmelerinde eğitim için genel bütçeden ayrılan payda hep örnek gösteriliriz. Biz şu anda genel bütçeden ayrılan payın yüzde 1'ini eğitim harcamalarına ayırıyoruz. Bu kadar fedakarlık yapıp sahip çıkarken bazı illerde bu konuda belediyelerle yürüyemiyoruz. Bazı illerde, bu ülkenin coğrafyanın çocuklarına okul yapacağımızda bize arazi temininde hiç destek olmayan belediyeler var. Tam tersine mevzuyu yargıya taşıyan belediyeler var. Bireysel tüketiciye sattıkları fiyatın 3 katına okullarda su satan belediyeler vardı. Böyle belediyelerin yanında bir de eğitim öğretim sürecinde sürekli destek olan belediyeler var. Ben bu açıdan bize destek olan yerel yönetimlere ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İnşallah hep beraber burada siyasi ya da belediye anlamında bir fark gözetmiyorum. Toplumuzun tamamında sorun olan bir konu bize bu anlamda destek olan belediyelere de ayrıca teşekkür etmek istiyorum" dedi.

24 sınıf ilkokul ve 4 sınıf anaokuldan oluşan okul içerisinde; kapalı spor salonu, anaokulu ve ilkokul için ayrı bölümlerden oluşan bir kütüphane, toplantı salonu, 2 adet etüt salonu, öğretmenler odası, anaokulu ve ilkokul yemekhanesi bulunuyor. Yamanevler Mahallesi'nde inşa edilen ilkokul, bölgenin ihtiyacını önemli ölçüde karşılamış olacak.