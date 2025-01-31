Milletvekili Çelik Kanat, AKPM'de kadınların ekonomiye katılımına dair önerilerini anlattı Açıklaması

AK Parti İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat, kadınların ekonomiye katılımının güçlendirilmesi üzerine hazırladığı raporun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulunda oy birliğiyle kabul edilmesiyle ilgili, Avrupa'da kadınların istihdam, girişimcilik, karar alma ve temsil mekanizmalarında daha çok yer almalarını engelleyen sebepleri tespit ederek, bunların giderilmesi için Avrupa Konseyi üye ülkelerine politika ve çözüm önerileri sunduğunu söyledi.

Çelik Kanat, AKPM Genel Kurulunda "Ekonomide Kadınlar: İstihdam, Girişimcilik ve Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme" başlıklı raporunun kabul edilmesinin ardından Avrupa Konseyinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

28. Yasama Dönemi'nde AKPM Türk heyetinden rapor hazırlayan ve sunan tek Türk vekil olan Çelik Kanat, 46 ülkenin parlamenterlerinin temsil edildiği AKPM Eşitlik ve Ayrımcılığının Önlenmesi Komisyonunda yazdığı raporun oybirliğiyle kabul edildiğini belirterek "Raporda Avrupa'da kadınların istihdam, girişimcilik, karar alma ve temsil mekanizmalarında daha çok yer almalarını engelleyen sebepleri tespit ederek bunların giderilmesi noktasında Avrupa Konseyi üye ülkelerine politika ve çözüm önerilerinde bulundum." ifadelerini kullandı.

Çelik Kanat, bu önerilerin içinde "kadın istihdamının artırılması, eşit işe eşit ücret prensibinin güçlendirilmesi, girişimciliğin teşvik edilmesi, kadınların ve kız çocuklarının STEM dediğimiz bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında, gerek eğitim gerek iş hayatında, daha fazla yer almaları için yönlendirilmesi, bu çerçevede finansal okuryazarlık dahil olmak üzere gerekli eğitim, danışmanlık, mentörlük ve finansal desteklerinin sunulması, kadınların ev ve iş hayatı arasından tercih yapmak zorunda kalmalarının önlenmesi amacıyla esnek çalışma yöntemlerinin yaygınlaştırılması, kreş altyapılarının güçlendirilmesi ve çocuk, yaşlı ve engelli bakımı konusunda desteklerin artırılması için politikalar geliştirilmesi ve bunlara ilişkin hukuki düzenlemeler yapılması" olduğunu ve bu konularda üye ülkelere tavsiyelerde bulunduğunu belirtti.

"Kadınların ekonomide hak ettiği yeri almalarını engelleyen güçlükler arasında en yıkıcı olanları önyargılar ve ayrımcılık." diyen Çelik Kanat, şöyle devam etti:

"Avrupa'da ekonomide ve iş hayatında en fazla ayrımcılığa uğrayan kadınların; farklı etnik kökenlere, farklı ırklara ve farklı dinlere mensup olan kadınlar olduğunu tespit ettim. Ayrıca göçmen kadınlar ve kırsal alanlarda yaşayan kadınların iş hayatına erişimde farklı sınamalarla karşılaştığını gördüm. Bunlara yönelik çok daha ayrı politikalar uygulanması gerekiyor. Çok daha ayrı mevzuatlar oluşturulması gerekiyor. Bu alanlarda da birtakım tavsiyelerde bulundum. Avrupa'da ekonomik olarak en dezavantajlı olan grubun Müslüman kadınlar olduğunu, Müslüman kadınların hem farklı etnik kökenlerden gelmeleri hem Müslüman olmaları ve hem de kadın olmaları sebebiyle üç katmanlı ayrımcılığa maruz kaldıklarını, bunların sonucunda işsiz kalma risklerinin diğer kadınlara oranla üç kat daha fazla olduğunu belirterek bu hususa özellikle dikkati çektim."

Çelik Kanat, daha önce AKPM'de yazılan raporlarda bu konuya dikkat çekilmediğini fark ettiğini belirterek "Özellikle başörtülü oldukları için işe alınmayan, başörtülerini çıkarmadıkları için işten çıkarılan kadınlara yönelik haberleri son derece endişe verici bulduğumu ve bu haberlerin Müslüman karşıtı ırkçılığın Müslüman kadınlar üzerindeki orantısız etkisini gösterdiğini ifade ettim. Bununla mücadele etmenin Avrupa Konseyi ülkelerinin öncelikleri arasında yer alması gerektiğini belirttim." diye konuştu.

Bu bağlamda Avrupa Konseyi üye ülkelerindeki kadınların işgücü piyasasında maruz kaldığı ayrımcılığa ve ırkçılığa ilişkin hukuki mevzuatın güçlendirilmesi ve yaptırımların artırılması noktasında çaba sarf etmeleri gerektiğine detaylı tavsiyelerle raporunda yer verdiğini belirten Çelik Kanat, "Kadınların sadece ekonomide değil toplumun her alanında güçlenmesi ve eşitsizliklerin giderilmesi için gereken kaynakların ayrılmasını sağlayacak bir bütçeleme sistemini de çok detaylı bir şekilde teknik olarak raporumda ifade ederek tüm üye ülkelere önerdim." dedi.

Çelik Kanat, şöyle devam etti:

"Birçok ülkeden 20'den fazla milletvekili, Genel Kurulda yaptığımız tartışmada fikir teatisinde söz aldı ve raporu destekledi. Diğer ülkelerin milletvekillerinden çok onore eden yorumlar geldi. Türk bir milletvekili tarafından yazılmış olan bir raporun, sadece Türk ana muhalefet milletvekilleri tarafından eleştirilmiş olması ibretlik bir durumdur. Tüm dünyada aile kurumunun öneminin her geçen gün daha fazla anlaşıldığı bugünlerde, ülkemizin aileyi ve kadını güçlendirmek için yaptığı ve raporumda sadece çok kısa bir bölümüne değindiğim muazzam çalışmaların ana muhalefet vekilleri tarafından 46 ülkenin milletvekillerinin temsil edildiği bir Parlamenter Asamblede eleştirilmiş olması, ülkemiz adına çok yakışıksız olmuştur. Siyasi saiklerle yapılan bu eleştirilere karşı Raportör olarak genel kurulda ülkemizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye' prensibiyle gerçekleştirdiği çalışmalardan çok büyük gurur duyduğumu kapanış konuşmamda vurguladım."

Milletvekili Çelik Kanat, şunları kaydetti:

Bu durum, maalesef daha genel bir durumun tezahürü. Burada yaptığımız çalışmalar kapsamında, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi kapsamında, ana muhalefet milletvekillerinin konu ne olursa olsun, Türkiye aleyhtarı bir tavır takınmayı alışkanlık haline getirmiş olmaları ve AKPM'de hiçbir Avrupalı vekilin yapmadığı yoğunlukta kendi ülkelerini eleştirmek için adeta yer arayan tavırları ülkemiz adına utanç vericidir."