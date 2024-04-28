Midyat'ta trafik kazası: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil, Nusaybin çevre yolunda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın devrildiği kazada, D.A. (32), M.A. (11) ve M.A. (8) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.