MHP Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk Hayatını Kaybetti
MHP Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk, kanser tedavisi sonrası geçirdiği ameliyatın ardından hayatını kaybetti. Cenazesi yarın Gölpınar Köyünde defnedilecek.
MHP Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gördüğü kanser tedavisinden sonra geçirdiği ameliyatla yoğun bakım ünitesine alınan 61 yaşındaki Bekir Berk'in hayatını kaybettiği öğrenildi.
Berk'in cenazesi, yarın Gölpınar Köyünde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra köy mezarlığında defnedilecek.