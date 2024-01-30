MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğraflara oy verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bahçeli, AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz'ü, makamında kabul etti.

Serdar Karagöz, ziyaret sırasında AA muhabirlerinin geçen yıl boyunca yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Bahçeli'ye fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

Bu yıl, "Haber, Spor, Çevre-Yaşam" kategorilerinin yanına, 2023 yılına damga vuran iki üzücü olay, "Deprem: Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerinin eklendiğini söyleyen Karagöz, "Depremde maalesef çok vatandaşımızı kaybettik. 'Deprem: Umut' dedik, kurtarılma hikayeleri umut versin istedik. Bir de Gazze, ona da 'Kanıt' dedik. Çünkü Gazze'de arkadaşlarımız çektikleri fotoğraflarla Uluslararası Adalet Divanı'nda sürmekte olan davaya delil teşkil edecek çalışmalar yaptılar. O delilleri, görselleri de bir kitapta topladık. Onun ismine de 'Kanıt' dedik. Hem Türkçe hem İngilizce, uluslararası mahkemeye fotoğrafları gönderdik." diye konuştu.

"Bundan daha büyük kanıt olabilir mi?"

Fotoğrafları inceleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Deprem: Umut" kategorisinde, Aytuğ Can Sencar'ın enkazdan 29 saat sonra sağ çıkarılan 6 aylık Ayşe Vera Yılmaz adlı bebeğin yer aldığı "Depremin Umudu" fotoğrafını seçerek, "Hem geç saatlerde çıkarılmış hem de umut vadediyor. Yaşamanın kavgasını veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Gazze: Kanıt" kategorisindeki fotoğrafların oylaması sırasında AA Genel Müdürü Karagöz, "Kanıt" adlı fotoğrafa ilişkin, "İnsan hakları ihlallerini gösteren bir kanıt. Çünkü fosfor bombasını AA muhabiri Mustafa arkadaşımız İsrailliler yüklerken görüntüledi. Bu fotoğrafı kullandılar Lahey'de." bilgisini verdi.

Bu kategoride, Mustafa Hassona'nın, Gazze'ye yönelik saldırılarda hayatını kaybeden kardeşinin elini öpen AA muhabiri Ali Jadallah'ın yer aldığı "Kardeşe son dokunuş" fotoğrafına oy veren Bahçeli, fotoğrafı seçme nedenini ise, "Şu fotoğrafların hepsinin ana kaynağı burasıdır, bu şahıstır. Bu olmasaydı bunların hiçbirisi olmazdı. Bütünün hepsini ifade ediyor, basın mensubu olması, hayatını kaybeden aile mensuplarının bulunması, bundan daha büyük kanıt olabilir mi? Bütün bu olayları kamuoyuyla paylaşma imkanını sunan Ali." diye anlattı.

Devlet Bahçeli, "Haber" kategorisinde, Aytuğ Can Sencar'ın Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamalarında çekilen "Türkiye Yüzyılı" fotoğrafını seçti. "Spor" kategorisinde ise Annika Hammerschlag'ın "Çöplük topçuları" fotoğrafını oylayan Bahçeli, "Yoksulluğun içerisinde bir heyecan buluyor. Şu oyunu oynayabilmek için normal bir hayatı yaşamak lazım. Ama her taraf belli kendine bu morali buluyor." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Çevre-Yaşam" kategorisinde ise Mostafa Alkharouf'un, Kadir Gecesi'nde Müslümanların, ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını gösteren "İlk kıblede namaz" fotoğrafını oyladı. Bahçeli, "Günün anlamı ve arzumuz arasındaki işaret ilk kıble. Bugünkü Filistin'e bakış açımız orada 67 normlarına göre devlet olmanın da bir işareti kabul edilsin diye söylüyorum." diye konuştu.

Oylamanın ardından Bahçeli, yaptığı değerlendirmede, "Öncelikle Anadolu Ajansının bu fotoğraflarla dünyaya bakışını her yıl gerçekleştirmeniz çok önemli bir adım. Bunu kabullenmek lazım. Fakat öyle seçenekler sunuyorsunuz ki tercihte zorlanıyor insan. Onun için Anadolu Ajansını tercih ediyorum." dedi.

"AA, kuruluş amacına uygun yoluna devam ediyor"

AA'yı çalışmaları dolayısıyla tebrik eden Bahçeli, şunları söyledi:

"Çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Her zaman çok yaygın medya toplulukları içerisinde temel kaynak AA olarak kendini gösteriyor. O aynı zamanda toplumun, devletimizin, milletimizin temel görüşlerinin belirlenmesinde yol açıcı oluyor. O bakımdan tarihi bir hizmet. Kuruluş amacına uygun yoluna devam ediyor. Sizleri tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Sosyal medyada, bazı televizyonlarda akşama kadar tekrar edilen, sonuç itibarıyla da birbirini tutmayan haberler karşısında bir dayanak bulmak lazım. İşte o, Anadolu Ajansı bize göre. Biz onu parti olarak tatbik ediyoruz."

Karagöz, Milli Mücadele'nin haklılığını dünyaya duyurmak amacıyla Atatürk'ün talimatıyla kurulan AA'nın bu yıl 104. yılını kutladığını söyledi.

Amaçlarının doğru bilgiyi vermek olduğunu, bu amaçla dezenformasyonla mücadeleye de ağırlık verdiklerini vurgulayan Karagöz, "Bunun için Teyit Hattını kurduk. Diyoruz ki, 'Bir yerde bir şey gördüğünüz zaman muhakkak AA onu geçmiş mi, AA'da o var mı, ona bakın.' Bu da toplumda yavaş yavaş kabul gördü. Bizim geçtiğimiz haberlere ilgiyi artırdı." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'ye tamamı geri dönüşüm malzemelerinden yapılmış fotoğraf makinesi hediye eden Karagöz ayrıca, "Kanıt" kitabını da takdim etti.

Bahçeli, "Uzun süre tartışılacak bir kitap olur. Çünkü mahkeme devam ettiği sürece herkesin başvuracağı bir kitap." değerlendirmesinde bulundu.