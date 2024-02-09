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Metrobüs kazasında hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Ordu'ya gönderildi

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Beylikdüzü'nde meydana gelen metrobüs kazasında hayatını kaybeden sürücü Eyüp Maytalman'ın cenazesi, memleketi Ordu'ya gönderildi. Cenaze namazına ailesi, mesai arkadaşları ve birçok kişi katıldı. Maytalman'ın cenazesi, namazın ardından Ordu'da defnedilecek.

Beylikdüzü'nde dün akşam arızalanan metrobüse müdahale ederken karşı yönden gelen metrobüsün çarpmasıyla ölen sürücü Eyüp Maytalman'ın cenazesi memleketi Ordu'ya gönderildi.

Maytalman (43) için Esenyurt'taki Hacı Hasan Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, ailesi ve mesai arkadaşları ile İETT Genel Müdürü İrfan Demet, AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Hamit Öncü ve vatandaşlar katıldı.

Eyüp Maytalman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere baba ocağı Ordu'ya gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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