Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bölge genelinde beklenen yerel kuvvetli yağışlar noktasında uyarıda bulundu. Yetkililer kuvvetli yağıştan dolayı ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım ve çatı uçması konusunda dikkat edilmesi gerektiğini vurguladılar.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bölge genelinde beklenen yerel kuvvetli yağışlar noktasında uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, bölgede kuvvetli yağışların beklendiği belirtilerek, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Erzurum'un kuzey kesimleri, Erzincan, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi

Yetkililer kuvvetli yağıştan dolayı ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım ve çatı uçması konusunda dikkat edilmesi gerektiğini vurguladılar. - ERZURUM