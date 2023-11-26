Meteoroloji Bölgede Fırtına ve Yağışlı Hava İçin Vatandaşları Uyardı

Meteoroloji Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgede fırtına ve yağışlı hava bekleniyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması ve rüzgarın kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Vatandaşların çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerekmektedir.

Meteoroloji bölgede fırtına ve yağışlı hava için vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Erzurum çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu; gece akşam saatlerinden itibaren bölgenin tamamı aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği; yağışların Erzurum yer yer kuvvetli olması; sabah ve gece saatlerinde yer yer hafif buzlanma ve don olayının görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde zamanla kuvvetli (60-80 km/sa.) ve tam fırtına (90-110 km/sa.) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Öğle saatlerinden sonra rüzgarın, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde fırtına (50-70 km/saat), 26.11.2023 (Pazar) günü etkisini artırarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), Erzurum ve Ardahan çevrelerinde ise 26.11.2023 (Pazar) günü fırtına (50-70km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. - ERZURUM