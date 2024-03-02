Meslek lisesi öğrencileri, deprem gerçeğine dikkat çekti

BİNGÖL - Bingöl'de 1-7 Mart deprem haftası nedeniyle etkinlik düzenleyen Şehit Zafer Kurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrenci ve öğretmenlerin yaptıkları temel, kolon ve zemin çalışmalarıyla binalarda yapılan hatalara dikkat çekti.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Bu çerçevede Şehit Zafer Kurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki inşaat teknolojileri ve tesisat teknolojileri alanındaki öğrenci ve öğretmenler farkındalık etkinliği düzenledi. Öğrenci ve öğretmenler yapılardaki temel, kolon ve zemin gibi başlıca hatalara dikkat çekecek çalışmalar hazırladı. Çalışmaları öğrenci ve idarecilere anlatan öğrenciler, sağlam binalar için yapılması gerekenleri de anlattı.

"İlimizde daha dayanıklı binalara ulaşmak için bu çalışmaları hazırladık"

Deprem haftasında düzenledikleri etkinlikle ilgili konuşan Şehit Zafer Kurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Sözer, "1-7 Mart ülkemizde deprem haftası. Okulumuz teknik lise, tabi bu alanda da farkındalık oluşturmak, depreme dayanıklı binalar yapmak, yapılar yapmak üzere inşaat teknolojileri alanımız ve tesisat teknolojileri alanımız iki alanımız ortak çalışarak güzel projeler ortaya çıkardık. İlimizin deprem noktasında daha dayanıklı binalara ulaşması, daha kaliteli binalara ulaşması adına bir çalışma yürüttük. Bu çalışmada yapılan hatalar, binalarda yapılan yanlışların önlenmesi, binalarda eksik kullanılan malzemelerin önlenmesi, kesilen kolonların, kesilen kirişlerle ilgili dikkat çekmek bu projeyi yürüttük. Hem tesisat hem de inşaat öğrencilerimizle birlikte güzel bir projeler ortaya çıkardık. Amacımız, deprem haftası nedeniyle hem farkındalık oluşturmak hem de güzel bir mesaj vermek. Sağlıklı yapılar bizi depremden koruyacaktır. Sağlıklı yapılarla sürece dahil olmak istiyoruz ve bu sürede öğrencilerimizi yetiştirip, ileride onların sağlıklı yapılar yapmasını temenni ediyoruz" dedi.

11'inci sınıf öğrencisi Cihat Kilbun ise "Deprem Haftası nedeniyle öğrenci arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle farkındalık oluşturmak istedik. Zemin, kolon, bina yapımında göz ardı edilen hataları burada göstermek istedik" şeklinde konuştu.

Şehit Zafer Kurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri daha önce de kentteki evlerde deprem sırasında düşmesi muhtemel dolap, vestiyer gibi ağır eşyaları gönüllü olarak ücretsiz şekilde sabitleyerek adından söz ettirmişti.