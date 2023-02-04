MERSİN'İN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI Güncel Haberler MERSİN'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. MERSİN'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Ekipler, kapanan yolları açmak için yoğun mesai harcıyor. Doğu Akdeniz'in turizm cenneti Mersin'de kar yağışı, gece saatlerinde yeniden etkisi göstermeye başladı. Merkez Toroslar ilçesiyle Gülnar, Silifke, Erdemli, Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinin yükseklerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ve belediye ekipleri kapanan yolları açmak için yoğun mesai harcarken, vatandaşlar da buzlanmaya karşı uyarıldı. Kar yağışı, yüksek kesimlerdeki yerleşim bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Doğu Akdeniz Mersin Güncel Haberler

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