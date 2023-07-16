Mersin'deki orman yangınına müdahale ediliyor

MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Kavakoluğu köyü civarında çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kavakoluğu köyü Delikkaya mevkiinde çıkan orman yangını devam ediyor. Kısa sürede büyüyerek geniş bir alanda etkili olan yangına, ilk etapta çevre köylerden vatandaşlar, ardından Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. 3 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman personelinin müdahale ettiği yangın, bölgedeki poyraz dolayısıyla artarak devam ediyor.,

Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, poyrazın söndürme çalışmalarını güçleştirdiğini belirterek, bölgenin oldukça riskli olduğunu söyledi.

Öte yandan, aynı bölgede 2008 yılında da büyük bir orman yangının yaşandığı kaydedildi.