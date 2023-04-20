Mersin'deki mobilya fabrikası yangınında 3 işçi ve 1 itfaiye eri hayatını kaybetti (3)

İTFAİYE ERİ İÇİN TÖREN

Mersin Sanayi Sitesi'nde mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında tavanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden itfaiye eri Nazmi Çelikkaya için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, mesai arkadaşları ve Çelikkaya'nın ailesi katıldı. Törende itfaiye erinin annesi Feride ile babası Doğan Çelikkaya ve eşi Hatice ile oğlu Miraç'ı itfaiye personeli ile yakınları teselli etmeye çalıştı. Konuşmaların ardından dualar ve gözyaşları arasında Nazmi Çelikkaya'nın cenazesi, defnedilmek üzere Akbelen Şehir Mezarlığı'na götürüldü. 9 yıllık itfaiyeci olan Çelikkaya'nın eşi Hatice Çelikkaya'nın 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.