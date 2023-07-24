Mersin'de silahlı saldırıya tutuklama

Mersin'de iş yerine düzenlenen bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin'de iş yerine düzenlenen bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 17 Temmuz Pazartesi günü merkez Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi'nde bir marketin önünde bekleyen kişilere, bazı şahıslarca tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda 32 yaşındaki Orhan Süle hayatını kaybederken, Nuri B. (57) ve Abdullah Ç. (33) ise yaralandı. Olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, ilk olarak şahısların olay yerinden kaçtığı otomobili otobanda terk edilmiş şekilde buldu. Ardından bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahısların Ramazan B., Ali K., Hüseyin A., Tolga Z. ve Hıdır T.A. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 4 şahsı Ankara'da, 1 şahsı ise İstanbul'da gözaltına aldı.

Mersin'e getirilen emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN