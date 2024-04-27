Mersin'de ormanlık alanda iş makinesi uçuruma devrildi, operatör hayatını kaybetti
Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çalışma yapan bir iş makinesi uçuruma devrildi. İş makinesinin operatörü olan Mustafa Söğüt hayatını kaybetti.
Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda uçuruma devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.
Ovabaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çalışma yapıldığı sırada Mustafa Söğüt (36) idaresindeki iş makinesi, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Söğüt'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.