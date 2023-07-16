Mersin'de orman yangını

MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Kavakoğlu köyü Delikkaya mevkiinde çıkan orman yangınına müdahale edildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, bugün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kavakoğlu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Delikkaya mevkiindeki yangın kısa sürede büyüyerek yayılırken, ilk etapta çevre köylerden vatandaşlar, ardından Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, 2008 yılında da orman yangınının yaşandığı alanın, yangın bölgesi olduğu ifade edildi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına 2 helikopter ve çok sayıda personel ve araçla müdahale edildiğini belirterek, bölgenin riskli olduğunu söyledi. Poyrazın söndürme çalışmalarını güçleştirdiğini kaydeden Yalçın, destek hava araçlarının bölgeye yönlendirdiğini belirtti.