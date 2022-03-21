Mersin'de 45 bin fidan toprakla buluşturuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de 45 bin fidan toprakla buluşturuldu

AA - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'de 45 bin fidan toprakla buluşturuldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Dünya Ormancılık Günü kapsamındaki etkinlikte 45 bin fidan dikildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Dünya Ormancılık Günü kapsamındaki etkinlikte 45 bin fidan dikildi.

Şehit Kıdemli Uzman Çavuş Recep Ateş anısına Kösbucağı Mahallesi'nde oluşturulan 35 hektarlık alanda fidan dikim töreni düzenlendi.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Garnizon Komutanı Jandarma Yarbay Erhan Erdoğan, Emniyet Müdürü Mahmut Duru ve Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, öğretmenler ve öğrenciler, 45 bin incir, harnup ve kızılçam fidanını toprakla buluşturdu.

Orman İşletme Müdürü Körlü, gazetecilere Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikle gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmayı istediklerini belirtti.

AA / Güncel

Uzman Çavuş, Recep Ateş, Mersin, Şehit, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title